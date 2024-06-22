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Евро-2024. Грузия – Чехия 1:1. В одном ударе от исторической победы
Очередной симпатичный матч от скромной Грузии, но и без голкипера ничего бы не получилось
Getty Images / Global Images Ukraine
Евро-2024. Группа F. 2-й тур
Стадион: "Фолькспаркштадион" (Гамбург)
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Грузия — Чехия 1:1
Голы: Микаутадзе (45+4, с пенальти) — Шик (59)
Грузия: Мамардашвили — Квирквелия (Гвелесиани, 82), Кашия, Двали — Цитаишвили (Лочошвили, 62), Давиташвили (Чакветадзе, 62), Меквабишвили, Кочорашвили, Какабадзе — Микаутадзе (Квилитая, 88), Кварацхелия (Лобжанидзе, 83)
Чехия: Станек — Голеш, Гранац, Крейчи — Цоуфал, Провод (Барак, 82), Соучек, Д. Юрасек (Шевчик, 82) — Черны (М. Юрасек, 55), Шик (Хитил, 68), Гложек (Лингр, 55)
Предупреждения: Кашия (36), Гвелесиани (82), Меквабишвили (83), Кочорашвили (90+5) — Цоуфал (18), Провод (40), Юрасек (47), Голеш (53), Соучек (81)
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