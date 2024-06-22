Чехия возвращается в игру. Грузия пропускает гол после углового. ВИДЕО

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик удачно сыграл на добивании после подачи углового. Ему удалось отправить мяч в сетку, отреагировав на отскок от штанги.

Счет в матче между Грузией и Чехией – 1:1. Обеим командам нужна победа.

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