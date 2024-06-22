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Лидеры группы разыграют первую строчку. Турция – Португалия: стартовые составы на матч ЧЕ-2024
В квартете F состоится второй поединок второго тура
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Дортмунде на "Сигнал Идуна Парк" будут играть команды, которые начали континентальное первенство с побед. Винченцо Монтелла и Роберто Мартинес определились со стартовыми составами.
- Турция: Баиндыр – Челик, Акайдин, Бардакчи, Кадиоглу – Айхан, Кокджу, Чалханоглу (К) – Акгюн, Актюркоглу, Йылмаз
- Запасные: Гюлер, Демирал, Йокушлу, Каплан, Киличсой, Мюлдюр, Озкан, Тосун, Чакир, Юксек, Язиджи, Йылдыз, Йылдырым
- Португалия: Кошта – Пепе, Диаш, Канселу, Мендеш – Витинья, Пальинья, Фернандеш – Леау, Роналду (К), Силва Б.
- Запасные: Силва А., Далот, Жота, Феликс, Са, Консейсау, Невес, Невиш, Нету, Нунес, Патрисиу, Перейра, Рамош, Семеду, Инасиу
Матч начнется в 19.00. UA-футбол проведет
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