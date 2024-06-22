ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вместе с мячом в ворота Украины. УЕФА назвала лучшие голы первого тура Евро-2024 - ВИДЕО
Два гола сразу из одного матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый тур Евро-2024 проходил с 14 по 18 июня. УЕФА опубликовала свой топ-4 лучших председателей этого раунда.
Победителем стал точный удар турецкого полузащитника Мерта Мюлдюра в ворота сборной Грузии. На третьей строчке рейтинга расположился его соотечественник Арда Гюллер, который из-за пределов штрафной положил мяч в левую девятку ворот Мамардашвили.
Второе место занял гол румына Николае Станчу в ворота сборной Украины, а на четвертой строчке расположился Николо Барелла – он отличился против Албании.
???????? Mert Müldür's insane volley is crowned as Goal of the Round winner ????#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/y8ajp8aP9V— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
Всего в первом туре команды забили 34 гола за 12 поединков. Ни один матч не завершился нулевой ничьей. Интересно, что точными ударами отличился 31 футболист, а также были зафиксированы три автогола.
Популярное сейчас
- "Украина рисковала во втором тайме, а мы просто остановились". Обзор словацкой прессы после матча Евро-2024
- Сборная Польши повторила антирекорд Евро, установленный сборной Украины
- Днепр-1 близок к прекращению существования - источник
- Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО