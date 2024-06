Вместе с мячом в ворота Украины. УЕФА назвала лучшие голы первого тура Евро-2024 - ВИДЕО

Первый тур Евро-2024 проходил с 14 по 18 июня. УЕФА опубликовала свой топ-4 лучших председателей этого раунда.

Победителем стал точный удар турецкого полузащитника Мерта Мюлдюра в ворота сборной Грузии. На третьей строчке рейтинга расположился его соотечественник Арда Гюллер, который из-за пределов штрафной положил мяч в левую девятку ворот Мамардашвили.

Второе место занял гол румына Николае Станчу в ворота сборной Украины, а на четвертой строчке расположился Николо Барелла – он отличился против Албании.

???????? Mert Müldür's insane volley is crowned as Goal of the Round winner ????#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/y8ajp8aP9V