Евро-2024. Турция - Португалия 0:3. Роналду и компания не ощутила сопротивления от лунных звезд

После побед в первом туре Турции и Португалии, команды заняли лидирующие позиции в турнирной таблице. "Лунные звезды" никогда не побеждали соперника на крупных международных турнирах и учитывая большую поддержку от своих болельщиков, подопечные Винченцо Монтеллы были настроены прервать для себя эту неприятную серию.

Начало встречи началось опасным моментом у ворот Диогу Кошты: после прострельной передачи с правого фланга от Челика, на дальней штанге пытался ее замкнуть Актюркоглу, но ему не удалось должным образом ударить по мячу. Ближе к середине встречи португальцы открыли счет во встрече: после комбинации между Леау и Мендешем, последний отпасовал в пустую зону в области 11-ти метров, где в полном одиночестве Бернарду Силва прошил голкипера Алтая Байындыра.

А через 7 минут, на ровном месте, случился курьезный автогол у сборной Турции. Канселу отдал неудачную передачу в зону, где были только защитники "лунных звезд" и казалось, что на этом опасность завершилась, но Самет Акайдин, не смотря, отдавал передачу на своего голкипера, который выбежал из-за пределов рамки. Несмотря на удачный подкат от Челика, система Goal-Line зафиксировала взятие ворот. После этого игрок сборной Турции Актюркоглу был близок к тому, чтобы сократить счет в матче: полузащитник на левом фланге прошел мимо Канселу и Силву, но после его удара в ближний угол, Диогу Кошта перевел его на угловой.

Второй тайм начался с третьего гола португальцев: Рубен Диаш выполнил навесную передачу на Роналду, который выбежал вместе с Фернадешем на голкипера Турции и затем капитан сборной отдал передачу на полузащитника, которому осталось забить в пустые ворота. После третьего забитого мяча игра обеих команд успокоилась, не создавая при этом серьезной опасности у ворот друг друга. Ближе к завершению поединка антигерой сборной Турции Самет Акайдын получил травму, поэтому концовку матча пришлось ему смотреть со скамейки запасных.

Благодаря этой победе, подопечные Роберто Мартинеса присоединились к сборной Испании и досрочно обеспечили себе выход с первого места в группе F. Кроме того, Португалия является единственной сборной, которая восьмой раз подряд выходит в плей-офф на континентальном турнире, начиная с Евро-1996.

Евро-2024. Группа F. 2-й тур. Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

Турция - Португалия 0:3

Голы: Бернарду Силва (21), Акайдын (автогол, 28), Бруну Фернандеш (55)

Предупреждения: Леао, Пальинья - Бардакчи, Акайдын, Челик

Турция: Байындыр - Челик, Акайдын (Демирал, 75), Бардакчи, Кадиоглу - Чалханоглу, Айхан (Юксек, 58), Актюркоглу (Йылдыз, 58), Кёкчю (Языджи, 46), Акгюн, (Гюлер, 70) - Йылмаз

Португалия: Диогу Кошта - Канселу (Семеду, 68), Пепе (Антониу Сілва, 83), Диаш, Н. Мендеш - Витинья (Ж. Невеш, 88), Пальинья (Р. Невеш, 46), Бруну Фернандеш - Бернарду Силва, Леао (Педру Нету, 46), Криштиану Роналду