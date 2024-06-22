ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грузия впервые в своей истории набрала зачетный бал в групповом этапе Евро
Историческое достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче второго тура группового этапа Евро-2024 Грузия сыграла вничью с Чехией.
Впервые в своей истории "крестоносцы" завоевали очки на крупном официальном турнире. Евро-2024 стал дебютным для сборной Грузии за ее 34-летнюю историю.
В предыдущем матче грузины уступили Турции 1:3. Финальный поединок группового этапа состоится 26 июня против Португалии.
Для прохода в 1/8 финала Грузии нужна победа. Пока команда находится на четвертом месте в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Мудрик, Ярмолюк, Забарный и Желизко не поедут на Олимпиаду - источник
- "Украина рисковала во втором тайме, а мы просто остановились". Обзор словацкой прессы после матча Евро-2024
- Сборная Польши повторила антирекорд Евро, установленный сборной Украины
- Словакия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Комментарии 1