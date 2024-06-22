Грузия впервые в своей истории набрала зачетный бал в групповом этапе Евро

В матче второго тура группового этапа Евро-2024 Грузия сыграла вничью с Чехией.

Впервые в своей истории "крестоносцы" завоевали очки на крупном официальном турнире. Евро-2024 стал дебютным для сборной Грузии за ее 34-летнюю историю.

В предыдущем матче грузины уступили Турции 1:3. Финальный поединок группового этапа состоится 26 июня против Португалии.

Для прохода в 1/8 финала Грузии нужна победа. Пока команда находится на четвертом месте в турнирной таблице.