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Голкипер грузин – лучший без вариантов: оценки игроков за матч Грузия – Чехия
Мамардашвили выдал отличное выступление
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче второго тура Чемпионата Европы-2024 встречались Грузия и Чехия. Поединок завершился ничьей 1:1.
Статистические порталы также поставили командам практически одинаковые оценки. Ощутимо выделяется только голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили. SofaScore дал ему балл 9,7, а WhoScored поставил 9,2.
Лучшим среди чехов стал автор забитого гола Патрик Шик: он получил отметку 7,8 от обоих порталов.
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