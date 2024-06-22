26 ударов фаворита и 10 сейвов Мамардашвили. Грузия – Чехия 1:1. Видео голов и обзор матча

В квартете F прошел первый поединок второго тура. Несмотря на давление "локомотива", дебютанты ЧЕ удержали ничью. Подопечные Гашека могли выиграть эту встречу, если бы в середине 1-го тайма засчитали гол Гложека.

Впрочем, у Чехии было и так множество моментов. Команда нанесла 26 ударов (11 в створ), но Мамардашвили практически все отразил. Коллектив Саньоля лишь раз попал в рамку ворот.

В последнем туре 26 июня "крестоносцы" выйдут на поле против Португалии, а "локомотив" сыграет с Турцией.

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Смотрите обзор матча 2-го тура группового раунда. Квартет F. Грузия – Чехия

Гамбург. "Фолькспаркштадион"

Грузия – Чехия 1:1

Голы: Микаутадзе, 45+4 – Шик, 59