Шик – лучший бомбардир Чехии на Евро. Только 5 футболистов забили больше в истории соревнований

Нападающий "Байера" сравнял счет в матче против Грузии (1:1). Это его дебютный мяч на континентальном первенстве. Еще 5 точных ударов он нанес на Евро-2021.

Только 5 игроков отмечались в континентальном первенстве чаще. Альваро Мората в первом туре забил хорватам свой седьмой гол в ЧЕ. Столько же у Алана Ширера и Антуана Гризманна.

Мишель Платини 9 раз поражал ворота соперников. Лидирует в этом списке Криштиану Роналду (14).