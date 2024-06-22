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Шик – лучший бомбардир Чехии на Евро. Только 5 футболистов забили больше в истории соревнований
Патрик все ближе к историческим голеадорам
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Нападающий "Байера" сравнял счет в матче против Грузии (1:1). Это его дебютный мяч на континентальном первенстве. Еще 5 точных ударов он нанес на Евро-2021.
Только 5 игроков отмечались в континентальном первенстве чаще. Альваро Мората в первом туре забил хорватам свой седьмой гол в ЧЕ. Столько же у Алана Ширера и Антуана Гризманна.
Мишель Платини 9 раз поражал ворота соперников. Лидирует в этом списке Криштиану Роналду (14).
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