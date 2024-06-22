Дебютный гол на большом турнире. Бернарду Силву открыл счет в матче против Турции

В матче второго тура Евро-2024 между Турцией и Португалией счет был открыт на 21 минуте.

После прострела с левого фланга от Мендеша мяч попал в ногу Кокджу. Первым после рикошета к круглому подбежал Бернарду Силва, который пробил мимо голкипера.

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Это его 12 гол за сборную Португалии за 91 матч. Однако Силва впервые забил на крупном официальном турнире (Евро или ЧМ).

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.