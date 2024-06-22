ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Курьез турнира. Турция оформила автогол в матче против Португалии после ужасной ошибки
Такого поля Германии этим летом еще не видели
Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором временном слоте субботы на Евро-2024 в Дортмунде встречаются Турция и Португалия. На 28-й минуте подопечные Мартинеса удвоили свое преимущество.
Казалось тогда, что атака у португальцев не удалась, о чем своими эмоциями и сигнализировал Канселу. Однако защитник турок Самет Акайдин отдал неточный пас обратно на голкипера, попав в ворота. Его партнер пытался исправить ошибку, но не успел выбить мяч с ленты.
Это шестой автогол на Чемпионате Европы. В общей сложности этот мяч стал 58 по счету на континентальном первенстве.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Популярное сейчас
- Турция - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Мудрик, Ярмолюк, Забарный и Желизко не поедут на Олимпиаду - источник
- "Украина рисковала во втором тайме, а мы просто остановились". Обзор словацкой прессы после матча Евро-2024
- Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Комментарии 1