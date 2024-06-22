Курьез турнира. Турция оформила автогол в матче против Португалии после ужасной ошибки

Во втором временном слоте субботы на Евро-2024 в Дортмунде встречаются Турция и Португалия. На 28-й минуте подопечные Мартинеса удвоили свое преимущество.

Казалось тогда, что атака у португальцев не удалась, о чем своими эмоциями и сигнализировал Канселу. Однако защитник турок Самет Акайдин отдал неточный пас обратно на голкипера, попав в ворота. Его партнер пытался исправить ошибку, но не успел выбить мяч с ленты.

Это шестой автогол на Чемпионате Европы. В общей сложности этот мяч стал 58 по счету на континентальном первенстве.

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