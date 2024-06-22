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С ассиста Роналду. Португалия забила третий гол в ворота Турции
Разгром в Дортмунде
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче второго тура Чемпионата Европы-2024 Португалия громит Турцию. Подопечные Мартинеса забили третий гол на 56-й минуте.
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После заброса с глубины поля оборона турок полностью провалилась. Роналду и Фернандеш выбежали два в один на голкипера: Криштиану отдал голевой пас на Бруну.
Это первые результативные действия обоих футболистов на этом Евро.
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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