Яремчук: Мне только 28 лет. Я верю, что у меня все впереди

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свое будущее.

“Каждый день для меня как последний. Я очень много работаю, никогда не сдаюсь, поэтому все впереди.

Мне только 28 лет. Топ-нападающие показывают свой лучший футбол в 32, поэтому я верю, что у меня все впереди”, – сказал Яремчук.