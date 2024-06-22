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Яремчук: Мне только 28 лет. Я верю, что у меня все впереди
Очень много работает над собой
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свое будущее.
“Каждый день для меня как последний. Я очень много работаю, никогда не сдаюсь, поэтому все впереди.
Мне только 28 лет. Топ-нападающие показывают свой лучший футбол в 32, поэтому я верю, что у меня все впереди”, – сказал Яремчук.
Текущий контракт нападающего с “Брюгге” рассчитан до лета 2026 года. Прошлый сезон он провел в аренде в “Валенсии”.
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