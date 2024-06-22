Уникальное достижение Португалии. Плей-офф на восьмом чемпионате Европы подряд

Португалия – единственная сборная в истории чемпионатов Европы, неизменно выходившая из группы (9 раз из 9 участий). При этом, "лузитане" сыграют в плей-офф на восьмом Евро подряд, что также является уникальным достижением.

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Для сравнения, все остальные европейские футбольные "тяжеловесы" в разные годы "спотыкались" на групповом этапе как минимум по два раза: