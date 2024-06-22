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Уникальное достижение Португалии. Плей-офф на восьмом чемпионате Европы подряд
Девять выходов из группы из девяти возможных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португалия – единственная сборная в истории чемпионатов Европы, неизменно выходившая из группы (9 раз из 9 участий). При этом, "лузитане" сыграют в плей-офф на восьмом Евро подряд, что также является уникальным достижением.
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Для сравнения, все остальные европейские футбольные "тяжеловесы" в разные годы "спотыкались" на групповом этапе как минимум по два раза:
- Англия – 4 раза не смогла выйти из группы (1980, 1988, 1992, 2000) и пропустила финальный турнир-2008.
- Германия – 3 невыхода из группы (1984, 2000, 2004)
- Франция – 2 раза мимо плей-офф (1992, 2008)
- Испания – 3 невыхода (1980, 1988, 2004).
- Италия – 2 невыхода (1996, 2004).
- Нидерланды – 2 невыхода из группы (1980, 2012) и непопадание ЧЕ-2016.
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