Роналду – лучший ассистент в истории Евро

Криштиану отдал голевую передачу во время третьего взятия ворот "селесау" в матче против Турции. Нападающий совершил восьмой результативный пас в рамках континентального первенства.

Теперь он разделяет первую строчку в соответствующем рейтинге вместе с Карелом Поборски. Еще шесть футболистов сделали по 5 ассистов, но все они, как и чех, уже завершили карьеру. Это Луиш Фигу, Дэвид Бекхэм, Сеск Фабрегас, Бастиан Швайнштайгер, Арьен Роббен и Эден Азар.

Отметим, что именно Роналду забил больше всех голов на ЧЕ (14).