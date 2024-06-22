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Роналду – лучший ассистент в истории Евро
Очередное достижение легендарного португальца
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану отдал голевую передачу во время третьего взятия ворот "селесау" в матче против Турции. Нападающий совершил восьмой результативный пас в рамках континентального первенства.
Теперь он разделяет первую строчку в соответствующем рейтинге вместе с Карелом Поборски. Еще шесть футболистов сделали по 5 ассистов, но все они, как и чех, уже завершили карьеру. Это Луиш Фигу, Дэвид Бекхэм, Сеск Фабрегас, Бастиан Швайнштайгер, Арьен Роббен и Эден Азар.
Отметим, что именно Роналду забил больше всех голов на ЧЕ (14).
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