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УЕФА признала Мамардашвили лучшим игроком матча Грузия – Чехия
Безумный поединок от голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine
Грузия и Чехия сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Евро-2024.
Такой исторический для грузин результат был получен и благодаря голкиперу Гиорги Мамардашвили. На его счету сегодня 10 сэйвов.
УЕФА, как и статистические порталы, выбрала его лучшим игроком этого поединка. Это первая награда для Мамардашвили.
????Congrats, Giorgi #Mamardashvili ! ????????????#EURO2024 | #GEOCZE | #GEO pic.twitter.com/kskvpV32HF— UEFA EURO 2024 DE (@EURO2024DE) June 22, 2024
Всего за два матча на счету вратаря "Валенсии" 15 сейвов.
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