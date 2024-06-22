УЕФА признала Мамардашвили лучшим игроком матча Грузия – Чехия

Грузия и Чехия сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Евро-2024.

Такой исторический для грузин результат был получен и благодаря голкиперу Гиорги Мамардашвили. На его счету сегодня 10 сэйвов.

УЕФА, как и статистические порталы, выбрала его лучшим игроком этого поединка. Это первая награда для Мамардашвили.

Всего за два матча на счету вратаря "Валенсии" 15 сейвов.