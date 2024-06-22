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Эмоции – да, но и мастерство. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Словакия - Украина 1:2
А также характер
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Выдержали. Не сломались под грузом ответственности и ожиданий. Украина провалила первый матч чемпионата Европы 2024, а вот во втором сумела проявить себя. Сквозь эмоции, сквозь характер пробивалось и мастерство. Это была очень тяжелая игра, но от того вкус победы – еще слаще.
На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, который делится своими лучшими фотоработами с читателями.
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