Эмоции – да, но и мастерство. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Словакия - Украина 1:2

Выдержали. Не сломались под грузом ответственности и ожиданий. Украина провалила первый матч чемпионата Европы 2024, а вот во втором сумела проявить себя. Сквозь эмоции, сквозь характер пробивалось и мастерство. Это была очень тяжелая игра, но от того вкус победы – еще слаще.

На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, который делится своими лучшими фотоработами с читателями.

Фотогалерея