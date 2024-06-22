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Под пристальным взглядом украинцев. Бельгия – Румыния: стартовые составы на матч Евро
Тренеры сделали несколько смен
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках второго тура группового этапа встретятся представители квартета E Бельгия и Румыния. Главные тренеры команд выбрали свои стартовые составы.
- Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген – Доку, Тилеманс, Онана, Теат – Де Брюйне, Лукаку, Лукебакио.
- Запасные бельгийцев: Камински, Селс, Бакайоко, Вермерен, Вранкс, Дебаст, Де Кейпер, Де Кетеларе, Карраско, Мангала, Опенда, Троссард.
- Румыния: Нице – Рациу, Дрегушин, Бурке, Банку – Марин – Ман, Марин, Станчу, Михейле – Дрегуш.
- Запасные румынов: Тирновану, Молдован, Алибек, Бирлиджа, Коман, Могош, Неделчару, Олару, Пушкаш, Раковицан, Рус, Сореску, Хаджи, Чикелдеу, Шут.
Наставник "красных дьяволов" Тедеско сделал четыре смены в старте по сравнению с предыдущим матчем против Словакии. Его оппонент поменял двух футболистов, не игравших с первых минут встречи с Украиной.
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Стартовый свисток на стадионе в Кельне прозвучит в 22:00 по Киеву. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.
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