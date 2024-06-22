Бельгия забила Румынии на второй минуте: Тилеманс открыл счет

В матче второго тура группы E Чемпионата Европы Бельгия играет против Румынии в Кельне. Счет в этом поединке был открыт на второй минуте.

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Доку вошел в штрафную, отдал пас на Лукаку, а тот сбросил под удар Тилемансу – он в касание с 18 метров положил мяч в левый угол ворот. Скорость полета мяча равнялась 114 километрам в час.

Для сборной Бельгии этот мяч стал первым забитым на турнире, румыны впервые пропустили за два матча.

За ходом событий встречу можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.