Мастер-класс от селесау и путевка в плей-офф. Турция – Португалия 0:3. Видео голов и обзор матча

В группе F подопечные Мартинеса разгромили "лунных звезд". Еще до 28-й минуты фавориты установили преимущество в два мяча. Соперники обменялись тремя ударами в створ, но реализация отличается на 100%.

26 июня "избранные" встретятся с Грузией. Коллектив Монтеллы ждет поединок за второе место против Чехии.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 2-го тура группового раунда. Квартет F. Турция – Португалия

Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Турция – Португалия 0:3

Голы: Силва Б., 21, Акайдын, 28 (аг), Фернандеш, 56