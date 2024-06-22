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Мастер-класс от селесау и путевка в плей-офф. Турция – Португалия 0:3. Видео голов и обзор матча
Европейские бразильцы продемонстрировали свой уровень
Getty Images/Global Images Ukraine
В группе F подопечные Мартинеса разгромили "лунных звезд". Еще до 28-й минуты фавориты установили преимущество в два мяча. Соперники обменялись тремя ударами в створ, но реализация отличается на 100%.
26 июня "избранные" встретятся с Грузией. Коллектив Монтеллы ждет поединок за второе место против Чехии.
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Смотрите обзор матча 2-го тура группового раунда. Квартет F. Турция – Португалия
Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"
Голы: Силва Б., 21, Акайдын, 28 (аг), Фернандеш, 56
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