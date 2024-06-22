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Вингер Бельгии пропустит матч против Украины из-за перебора желтых карточек
Также два футболиста сейчас в лазарете
Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгия и Румыния играют в матче второго тура группового этапа Евро-2024.
На 35 минуте встречи желтую карточку получил вингер бельгийцев Доди Лукебакио. Для него это предупреждение стало уже вторым на турнире. Первое он увидел перед собой в поединке со Словакией через одну минуту после выхода на замену.
Таким образом, он набрал достаточное количество "горчичников" для того, чтобы получить дисквалификацию. Лукебакио точно не сыграет в матче третьего тура против Украины.
Также добавим, что сегодняшний матч против Румынии пропускают из-за травм два бельгийца: Аксель Витсель и Тома Менье.
UA-Футбол проводит текстовую трансляцию матча Бельгия – Румыния. Добавим, что еще два футболиста команды Тедеско находятся под угрозой дисквалификации.
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