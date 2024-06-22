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Бернарду Силва признан УЕФА лучшим игроком матча Турция – Португалия
Начал избиение турок
Getty Images/Global Images Ukraine
Португалия разгромила Турцию в матче второго тура группового этапа Евро-2024.
Награду лучшему игроку этого поединка от УЕФА и спонсора получил полузащитник "европейских селесау" Бернарду Силва.
The key ????@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/MGgWtU6ZiN— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
На его счету сегодня первый гол в ворота турок. Он провел на поле все 90 минут.
Португалия досрочно вышла в 1/8 финала. В заключительном матче группового этапа подопечные Мартинеса сыграют с Грузией 26 июня.
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