Бернарду Силва признан УЕФА лучшим игроком матча Турция – Португалия

Португалия разгромила Турцию в матче второго тура группового этапа Евро-2024.

Награду лучшему игроку этого поединка от УЕФА и спонсора получил полузащитник "европейских селесау" Бернарду Силва.

На его счету сегодня первый гол в ворота турок. Он провел на поле все 90 минут.

Португалия досрочно вышла в 1/8 финала. В заключительном матче группового этапа подопечные Мартинеса сыграют с Грузией 26 июня.