Гашек: Рад, что соперник не реализовал шанс на последней минуте

Несмотря на значительное преимущество "локомотива", подопечные Ивана Гашека не смогли одолеть грузин. Специалист отметил, что все могли закончиться похуже.

"Я хотел бы поздравить Грузию и Вилли Саньоля с заработанным очком. Обе команды сыграли зрелищный матч, атмосфера была отличная. Мы доминировали в игре, но не смогли забить второй гол. 26 ударов говорят сами за себя. Но, признаться, мы рады, что соперник не реализовал свой шанс в контратаке на последней минуте", – заявил наставник.