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Гашек: Рад, что соперник не реализовал шанс на последней минуте
Тренер сборной Чехии высказался после ничьей с крестоносцами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на значительное преимущество "локомотива", подопечные Ивана Гашека не смогли одолеть грузин. Специалист отметил, что все могли закончиться похуже.
"Я хотел бы поздравить Грузию и Вилли Саньоля с заработанным очком. Обе команды сыграли зрелищный матч, атмосфера была отличная. Мы доминировали в игре, но не смогли забить второй гол. 26 ударов говорят сами за себя. Но, признаться, мы рады, что соперник не реализовал свой шанс в контратаке на последней минуте", – заявил наставник.
26 июня Чехия разыграет с Турцией второе место в группе.
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