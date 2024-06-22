Саньоль: Мама сыграл фантастически. Лобжанидзе был подавлен из-за того, что не забил

Во втором туре квартета F "крестоносцы" и Чехия не обнаружили сильнейшего. Вилли Саньоль считает, что обе стороны имели шансы на победу.

"Нас ничто не удивило, мы ожидали сильную игру от чехов. Они прессинговали с первой до последней минуты. Честно говоря, я понимал их разочарование в конце, потому что у них было много моментов.

К счастью, у нас великолепный вратарь, Мама [Мамардашвили] провел отличный матч, он сыграл просто фантастически".