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Саньоль: Мама сыграл фантастически. Лобжанидзе был подавлен из-за того, что не забил
Тренер Грузии дал послематчевый комментарий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором туре квартета F "крестоносцы" и Чехия не обнаружили сильнейшего. Вилли Саньоль считает, что обе стороны имели шансы на победу.
"Нас ничто не удивило, мы ожидали сильную игру от чехов. Они прессинговали с первой до последней минуты. Честно говоря, я понимал их разочарование в конце, потому что у них было много моментов.
К счастью, у нас великолепный вратарь, Мама [Мамардашвили] провел отличный матч, он сыграл просто фантастически".
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"С другой стороны, победить могли и мы. Лобжанидзе был подавлен из-за того, что не забил. Я пытался ему сказать, что тот, кто не пытается, никогда не забьет гол", – рассказал тренер.
26 июня Грузия будет играть против Португалии, потерявшей мотивацию на последний тур.
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