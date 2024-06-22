ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лукаку забил в ворота Румынии, но арбитры зафиксировали офсайд. Это уже третий отмененный гол Ромелу на Евро-2024
Третий матч – против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках второго тура Чемпионата Европы-2023 Бельгия играет против Румынии. "Красные дьяволы" открыли счет на второй минуте, а в середине второго тайма, казалось бы, удвоили преимущество.
На 64-й минуте встречи Де Брюйне вывел Лукаку на свидание с голкипером, которое нападающий реализовал. Правда, впоследствии арбитры отменили гол после просмотра VAR.
Это уже третье взятие ворот Лукаку на этом отмененном турнире. В матче против Словакии нападающий дважды отличился голами, однако ни один из них не был засчитан.
За ходом событий встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Популярное сейчас
- Бельгия - Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Турция - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Мудрик, Ярмолюк, Забарный и Желизко не поедут на Олимпиаду - источник
- Сборная Сербии угрожает сняться с Евро-2024. Известна причина
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО