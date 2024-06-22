Лукаку забил в ворота Румынии, но арбитры зафиксировали офсайд. Это уже третий отмененный гол Ромелу на Евро-2024

В рамках второго тура Чемпионата Европы-2023 Бельгия играет против Румынии. "Красные дьяволы" открыли счет на второй минуте, а в середине второго тайма, казалось бы, удвоили преимущество.

На 64-й минуте встречи Де Брюйне вывел Лукаку на свидание с голкипером, которое нападающий реализовал. Правда, впоследствии арбитры отменили гол после просмотра VAR.

Это уже третье взятие ворот Лукаку на этом отмененном турнире. В матче против Словакии нападающий дважды отличился голами, однако ни один из них не был засчитан.

За ходом событий встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.