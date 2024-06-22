Мартинес об ассисте Роналду: Это нужно показывать в академиях по всей Португалии и в мире

Во втором туре "селесау" разгромили Турцию. Роберто Мартинес в восторге от последней голевой атаки.

“Мы сыграли на том же уровне, что и в первой игре. Мы хорошо сосредоточились на защите и лучше контролировали игру. Быть первым в группе очень важно, в раздевалке много игроков, которые заслуживают играть, мы видим их конкурентоспособность во время турнира. Важно сбалансировать наш индивидуальный талант, иметь тактическую гибкость с синхронизацией, что тяжело в международном футболе”.

"Я думаю, что сегодня мы увидели нечто особенное. Великий нападающий выходит один на один с вратарем и ищет возможность отдать передачу. Какой отличный пример! Это нужно показывать в академиях по всей Португалии и мире, эту самоотверженность и то, что всегда важно думать о команде”, – утверждает наставник.

26 июня "избранные" будут играть против Грузии.