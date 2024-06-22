Де Брюйне удвоил преимущество Бельгии в матче против Румынии

Бельгия играет против Румынии в матче второго тура группового этапа Евро-2024.

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На 80-й минуте “красные дьяволы” все-таки легально удвоили счет во встрече. Голом отличился Кевин де Брюйне.

Голкипер Кастельс выбил из своих ворот, защитник румын головой едва коснулся мяча, после чего мяч дошел до Де Брюйне. Полузащитник переиграл чужого вратаря.

Это был второй гол для Де Брюйне на чемпионатах Европы. В общей сложности он провел 11 матчей.