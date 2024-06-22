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Евро-2024. Бельгия — Румыния 2:0. Опустили наших на последнее место
Интрига в группе закрутилась максимально
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ryan Pierse - UEFA/UEFA
Бельгия победила Румынию, но опять не убедила своей игрой, хотя и очень старалась.
Уже на 2-й минуте "Красные дьяволы" открыли счет — это Тилеманс классно приложился из-за пределов штрафной.
Окрыленные успехом, бельгийцы понеслись добивать румынов, но Лукаку промедлил с ударом, а попытку Лукебакьо отбил Ницэ. Ну, а дальше игра более-менее стабилизировалась.
Бельгии не хватало качественных решений впереди. Де Боюйне — это хорошо, но где остальные? Доку — далеко не Азар, а Лукебакьо — не Мертенс. Румыны адаптировались к ним, но чтобы выровнять игру им не хватало решений впереди. Команда Антонеску играла почти строго в обороне.
Just what Belgium needed and it only took Youri Tielemans 72 seconds ????️ pic.twitter.com/QSdNAN0u4q— B/R Football (@brfootball) June 22, 2024
Лишь в начале второй половины они осмелели, Михайлэ даже на ворота выбегал, но остановили.
Ну, а в середине второго тайма началось самое "сочное". Сперва Лукаку реализовал выход один на один, но уже третий раз на этом Евро его гол отменили — офсайд.
И что румыны? Они ответили своим рандеву с голкипером, и положения вне игры не было, но Денис Ман не прошил Куна Кастельса.
Тот шанс, вероятно, был ключевым для балканцев сегодня. Они не забили — и на 80-й минуте де Брюйне таки закрыл игру. Нетипичный для него гол — после ассиста от голкипера. Видимо, устал Кевин смотреть на офсайды Лукаку - вот и пошел делать работу БигРома сам.
LUKAKU’S KNEE CAP WAS OFFSIDE???????????? pic.twitter.com/4S4u3JXW0a— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) June 22, 2024
После успеха Бельгии у всех команд в группе Е стало по три очка. В последнем туре Бельгия сыграет против Украины, Румыния — против словаков. Банально, но факт — шансы у всех равны, хотя ситуативно наши и идут последними из-за 0:3 в первом туре.
Да, и еще важно — за Бельгию против Украины не сыграет Лукебакьо (две карточки) и, вероятно, Теат, просивший замену из-за травмы.
2-й тур Евро-2024. Кельн. "Кельн Стэдиум"
Бельгия — Румыния — 2:0
Голы: Тилеманс, 2, де Брюйне, 80
Бельгия: Кастельс — Кастань, Фаэс, Вертонген, Теат (Дебаст, 77)— Тилеманс (Мангаля, 72), Онана — Лукебакьо (Троссар, 56), де Брюйне, Доку (Карраско, 72) — Лукаку
Румыния: Ницэ — Рациу (Сореску, 90), Дрэгушин, Буркэ, Банку — Р. Марин, М. Марин (Олару, 68), Станчу — Ман, Дрэгуш (Алибек, 81), Михайлэ (Хаджи, 68)
Предупреждения: Лукебакьо, 35 — Банку, 59, М. Марин, 65
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