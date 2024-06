Евро-2024. Бельгия — Румыния 2:0. Опустили наших на последнее место

Бельгия победила Румынию, но опять не убедила своей игрой, хотя и очень старалась.

Уже на 2-й минуте "Красные дьяволы" открыли счет — это Тилеманс классно приложился из-за пределов штрафной.

Окрыленные успехом, бельгийцы понеслись добивать румынов, но Лукаку промедлил с ударом, а попытку Лукебакьо отбил Ницэ. Ну, а дальше игра более-менее стабилизировалась.

Бельгии не хватало качественных решений впереди. Де Боюйне — это хорошо, но где остальные? Доку — далеко не Азар, а Лукебакьо — не Мертенс. Румыны адаптировались к ним, но чтобы выровнять игру им не хватало решений впереди. Команда Антонеску играла почти строго в обороне.

Just what Belgium needed and it only took Youri Tielemans 72 seconds ????️ pic.twitter.com/QSdNAN0u4q