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Монтелла: После первого гола моральный дух упал. Пытались собраться – пошел второй
Наставник Турции обвиняет в поражении психологию команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лунные звезды" разгромно уступили Португалии во втором туре. Винченцо Монтелла отмечает главные предпосылки проигрыша.
"За Арду Гюлера мне действительно обидно. Арда был уставшим и рисковал получить травму. Я думал об этом, когда выпускал его. При счете 0:3 я выпустил его с мыслью, что мы сможем забить гол.
У нас есть три хороших вратаря. В матче с Италией Алтай Байындыр показал хорошую игру. В матче с Уэльсом он тоже вышел на замену и был хорош. Этим утром мы узнали, что у Мерта Гюнока травма. Алтай также хорошо играл в матче с Германией. Когда что-то идет не так, первым врагом становится тренер. Я это понимаю"
"Было бы лучше говорить о матче. Мы не играли плохо. Первые 20 минут мы были очень близки к голу. Если не забить в начале против такого соперника, становится сложнее.
После первого гола моральный дух упал, а когда мы пытались собраться, последовал второй гол... Мы пытались вернуться и боролись до конца", – рассказал тренер.
В последнем туре Турция разыграет второе место в квартете с Чехией.
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