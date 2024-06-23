Монтелла: После первого гола моральный дух упал. Пытались собраться – пошел второй

"Лунные звезды" разгромно уступили Португалии во втором туре. Винченцо Монтелла отмечает главные предпосылки проигрыша.

"За Арду Гюлера мне действительно обидно. Арда был уставшим и рисковал получить травму. Я думал об этом, когда выпускал его. При счете 0:3 я выпустил его с мыслью, что мы сможем забить гол.

У нас есть три хороших вратаря. В матче с Италией Алтай Байындыр показал хорошую игру. В матче с Уэльсом он тоже вышел на замену и был хорош. Этим утром мы узнали, что у Мерта Гюнока травма. Алтай также хорошо играл в матче с Германией. Когда что-то идет не так, первым врагом становится тренер. Я это понимаю"