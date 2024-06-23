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Де Брюйне с отрывом лучший: оценки футболистов в игре Бельгия – Румыния
КДБ помог сборной получить важные 3 очка
Getty Images / Global Images Ukraine
"Красные дьяволы" на классе обыграли "желтых" со счетом 2:0. Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили командам 7,13/7,31 и 6,23/6,70 баллов соответственно.
Самую высокую оценку получил Кевин де Брюйне (8,8 и 8,6). Капитан коллектива забил второй мяч, выиграл 11 единоборств за позицию, трижды пробил в створ ворот, а также сделал 3 длинные точные передачи.
В Румынии самым лучшим признали Развана Марина (6,4 и 7,1). У него 92% точных пасов и 6 выигранных единоборств за позицию.
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