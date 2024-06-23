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Украина – последняя, Румыния – до сих пор в лидерах. Турнирная таблица группы E на Евро-2024
У всех одинаковое количество очков
Getty Images/Global Images Ukraine
В другом матче группового этапа квартета E Бельгия победила Румынию со счетом 2:0.
Таким образом, все команды набрали по три очка. Приоритетным критерием при таком раскладе становится разница забитых-пропущенных.
Благодаря победе 3:0 в первом матче Румыния лидирует в группе, а Украина идет последней. Бельгия поднялась на второе место, Словакия опустилась на третье.
EURO Grp. E
Финальный тур сборной проведут 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву. Украина сыграет с Бельгией в Штутгарте, Словакия встретится с Румынией во Франкфурте.
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