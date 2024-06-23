Можно и при поражении, можно и при ничьей. Что нужно сборной Украины, чтобы пройти в 1/8 финала Евро-2024

Победа Бельгии в матче против Румынии сравнила все команды в группе E. Теперь у каждого из коллективов есть по три очка.

В этом случае главным критерием является разница забитых-пропущенных. Через 0:3 от Румынии в первом туре сборная Украины уходит на четвертом месте.

Финальный матч группового турнира "сине-желтые" проведут 26 июня против Бельгии в Штутгарте. Любой результат этого поединка позволяет выйти в 1/8 финала, однако в некоторых вариантах есть определенные условия.

При победе над сборной Бельгии национальная команда Украины пройдет дальше с первого места, если в параллельном матче Словакия – Румыния будет победа первой или ничья. При победе румын подопечные Реброва будут вторыми.

Ничья в матче Украина – Бельгия и победа одной из команд в параллельном поединке выводит “сине-желтых” с третьего места. А вот ничья в обеих встречах группы E означает для команды Реброва вылет на стадии группового этапа.

При поражении бельгийцам сборная Украины может пройти дальше только при условии победы Румынии в матче против Словакии. Тогда у украинцев и словаков будет одинаковое количество очков, но сыграет роль победы сине-желтых в личной встречи.

Все решится 26 июня. Оба матча начнутся в 19:00 по Киеву.