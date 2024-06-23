Личный финал. Шотландия – Венгрия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 23.06.2024

Чемпионат Европы-2024

Группа A, третий тур

23 июня, 22:00. "Штуттгарт Арена"

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

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В скором времени в Штутгарте свой финал сыграют Украина и Бельгия. Сегодня же решающий матч на местном стадионе ждут Шотландия и Венгрия. Обеим командам обязательно нужна победа, чтобы пройти в следующий этап. А "тартановые" могут посягнуть даже на второе место.

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Новости Шотландии

Стартовали подопечные Кларка ужасно. И это не только о счете 1:5 в матче против Германии. Игра также отсутствовала, а перспективы – туманны. Только болельщики, которых по праву считают лучшими на этом турнире, прибавляли шарм этой команде.

Но во втором туре было все ярче. Ничья против больше, чем середняка – Швейцарии. Боевая игра с созданными моментами у чужих ворот. Совершенно другой рисунок на поле, чем против Германии. Как результат – первый заработанный зачетный пункт на этом Евро.

Однако этот балл не дает практически никаких преимуществ. Побеждать все равно нужно – тогда команда на 99,9% выйдет в плей-офф с третьего места. Также можно в теории занять и второе место. Для этого нужно отыграть в Швейцарии шесть голов разницы (Швейцария – +2, Шотландия – -4): то есть с большим счетом победить венгров и чтобы немцы в параллельном поединке получили такой же результат.

Кадры хозяев

Здесь нарисовались проблемы в защите. Райан Портеус, который был удален в первом матче, сегодня тоже не сыграет из-за дисквалификации. Также в прошлом поединке травмировался Киран Тирни. Кларку придется латать эти дыры в обороне.

Новости Венгрии

"Мадяры" не поразили своими обоими матчами на Евро-2024. Сначала они уступили Швейцарии 1:3. “Нати” преобладали гнад соперником на протяжении всего поединка, за исключением равно небольшого отрезка – тогда забили венгры. Швейцария тогда закономерно победила в два мяча.

Второй соперник был еще более статусным, но разрыв в счете тот же – 0:2. Германия забила по голу в каждом из таймов, обеспечив себе комфортную победу. Преимущество команды Нагельсманна было ощутимым, а особенно после перерыва. Первый тайм венгры могут снести в актив.

Ноль очков за два тура: задача очень просто вырисовывается. Венгрия должна побеждать в надежде на другие команды турнира. Даже если у "мадьяр" будет три очка, у них все равно нет точной гарантии прохода в 1/8 финала с третьего места, ведь разницу голов -4 трудно отыграть.

Кадры гостей

Дисквалификаций венгры не заработали, травмированных тоже нет.

Последние пять матчей Шотландии и Венгрии

Последние пять встреч шотландцев

19.06. Шотландия – Швейцария 1:1 (Евро-2024)

14.06. Германия – Шотландия 5:1 (Евро-2024)

07.06. Шотландия – Финляндия 2:2 (ТМ)

03.06. Шотландия – Гибралтар 2:0 (ТМ)

26.03. Шотландия – Северная Ирландия 0:1 (ТМ)

Последние пять встреч венгров

19.06. Германия – Венгрия 2:0 (Евро-2024)

15.06. Венгрия – Швейцария 1:3 (Евро-2024)

08.06. Венгрия – Израиль 3:0 (ТМ)

04.06. Ирландия – Венгрия 2:1 (ТМ)

26.03. Венгрия – Косово 2:0 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

27.03.2018. Венгрия – Шотландия 0:1 (ТМ)

18.08.2004. Шотландия – Венгрия 0:3 (ТМ)

09.09.1987. Шотландия – Венгрия 2:0 (ТМ)

31.05.1980. Венгрия – Шотландия 3:1 (ТМ)

05.06.1960. Венгрия – Шотландия 3:3 (ТМ)

Ставки и коэффициенты на матч Шотландия – Венгрия

Прогноз матча Шотландия – Венгрия от UA-Football

Цена ошибки очень велика. Когда одна команда забьет первый гол, второй нужно будет в ответ делать это дважды. А у этих команд далеко не лучшая защита на турнире, ведь пропустили за два тура на двух 11 голов – худшего дуэта просто не существует. Поэтому футбол на встречных курсах – наше все. Прогноз: Тотал больше 2,5 (Кф 1,85).