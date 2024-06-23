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Защитник Португалии: Мы такие же фавориты, как и Англия, Испания, Франция, Нидерланды
Канселу – о победе Португалии над Турцией
Защитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Португалии, выступающий на правах аренды за "Барселону" Жоау Канселу поделился мыслями касательно победы Португалии над Турцией, 3:0.
"У Турции хорошие игроки, они играют открыто, но также совершают больше ошибок. Турция технически лучшая команда в группе после нас, но чехи более организованы".
Цель была выйти в 1/8 финала, и мы уверенно это сделали, но даже несмотря на это, мы хотим выиграть третий матч.
С каждым днем мы растем, усваивая то, что просит от нас тренер. Мы такие же фавориты, как и Англия, Испания, Франция, Нидерланды", — сказал защитник.
Напомним, после вчерашней победы сборная Португалии занимает первое месте в группе F, после двух туров у них 6 очков.
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