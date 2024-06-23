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Силва: У нас впереди долгий путь
Отметил болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник клуба "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал игру между сборными Турции и Португалии, 3:0.
"Мы хорошо сыграли в первом матче, хотя у нас было не так уж много моментов, мы контролировали всю игру, и итог - три очка. Я очень рад трем очкам и первому месту в группе.
В Германии много турков, и мы знали, что наши болельщики будут в меньшинстве, но они нас потрясающе поддерживали. У нас впереди долгий путь", — сказал Силва.
Напомним, после матча Бернарду Силва признан лучшим игроком матча.
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