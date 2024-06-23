Де Брюйне стал лучшим игроком матча Бельгия – Румыния

В матче второго тура группового этапа Евро-2024 Бельгия выиграла Румынию со счетом 2:0.

УЕФА признала лучшим игроком этого матча полузащитника "красных дьяволов" Кевина Де Брюйне.

Для него это первая награда на этом турнире, но вторая на Евро вообще. Он также становился лучшим игроком в матче группового этапа ЧЕ-2020 против Финляндии.