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Де Брюйне стал лучшим игроком матча Бельгия – Румыния
Забил второй гол своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче второго тура группового этапа Евро-2024 Бельгия выиграла Румынию со счетом 2:0.
УЕФА признала лучшим игроком этого матча полузащитника "красных дьяволов" Кевина Де Брюйне.
Made the difference. De Bruyne ????@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/UUfpFNYSGn— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
Для него это первая награда на этом турнире, но вторая на Евро вообще. Он также становился лучшим игроком в матче группового этапа ЧЕ-2020 против Финляндии.
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