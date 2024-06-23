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Возвращение к норме. Главные тенденции второго тура группового турнира Евро-2024

ЕВРО-2024
Обновлено

Меньше голов, меньше побед, меньше сюрпризов

Возвращение к норме. Главные тенденции второго тура группового турнира Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Германия - Венгрия 2:0

Шотландия - Швейцария 1:1

Дания - Англия 1:1

Словения - Сербия 1:1

Хорватия - Албания 2:2

Испания - Италия 1:0

Польша - Австрия 1:3

Нидерланды - Франция 0:0

Словакия - Украина 1:2

Бельгия - Румыния 2:0

Грузия - Чехия 1:1

Турция - Португалия 0:3

Первый тур группового турнира Евро-2024 был интересным, странным, необычным. Второй же вернул нас к нормальности. По числу забитых мячей, их типу, по степени неожиданности результатов.

Вернулись в колею

34 гола в 12-ти матчах первого тура, то есть 2.83 в среднем за матч - феноменальный показатель. Однако во втором туре были забиты лишь 27, то есть среднее число за матч упало до слабых 2.25. Общее среднее за турнир на данный момент - 2.54. Меньше, чем на полном предыдущем Евро, хотя всё ещё больше, чем на четырёх перед ним.

Также в первом туре аномально много забивали из-за пределов штрафной площадки - 11 голов. Во втором таких голов лишь три. Это уже позволило побить рекорд всех времен в целом в групповых турнирах (12), но и здесь очевидно возвращение к обычным показателям.

В первом туре также было мало ничьих - одна. Во втором их целых шесть. Конкретно в динамике между турами нет ничего странного, ведь традиционно во втором больше ничьих, чем в первом. Но обычно не с таким большим разрывом. Команды стали уж слишком осторожничать.

В чем второй тур не пожелал успокаиваться, так это в автоголах. Три таких довели общее число до шести. Причём гол Акайдина из сборной Турции был совсем уж диким.

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Рекорд групповых турниров - восемь на предыдущем Евро, то есть динамика выше него. Также на последнем Мундиале было много автоголов.

В чем причины? Высокие скорости, игра в атаке большими силами, запутывающая защитников. Да и слабая техническая подготовка самих защитников, которых в современном футболе больше учат разыгрывать мяч, чем обороняться, чем правильно подкатываться, правильно выбивать.

Что касается авторов голов в правильные ворота, точнее, их разделения по возрасту, заметно изменение. В первом туре ветераны, игроки, которым 30 лет и больше, сильно уступали 25-29-летним (9:15), но ныне отстали лишь на два гола - 9:11. А вот молодёжь, о приходе которой объявляли после первого тура, отстала от всех на самом деле тогда (7), а во втором туре забила лишь четырежды.

Нет сюрпризов

При всей плотности борьбы и при всех комплиментах в адрес середняков и аутсайдеров сюрпризов на этом Евро почти нет. В первом туре такими были лишь поражение Бельгии и разгромное поражение Украины, во втором даже эта группа выравнялась. Сюрпризами во втором туре можно считать лишь ничьи Англии против Дании и Хорватии против Албании, но при игре англичан и хорватов и такое не удивляет.

Причины таких успехов грандов я уже описывал в первом туре. Рекордно позднее начало турнира и довольно раннее окончание Топ-лиг, а также раннее окончание борьбы в них. То есть больше времени для отдыха. А также продуманная работа Топ-сборных, пытающихся построить клубную атмосферу и сплотить команду. При такой преимущество неграндов над ними в сплочённости исчезает.

Разумеется, сами андердоги не дают повода рассчитывать на них. Почти все они провели кардинально разные два тура, как минимум один из них - отрицательный. Золотое поколение Хорватии и вправду близко к концу, Швейцария после мощного первого тура исчезла, Дания даже при двух форвардах на поле вынуждена забивать ударом с 35-ти метров, Чехия не пробила Грузию.

Возвращение к норме. Главные тенденции второго тура группового турнира Евро-2024 - изображение 2

Турция провалилась после первого успеха, Румыния и Словакия также не подтвердили свои успехи первого тура.

Да, можно и нужно сказать, что и многие гранды никак не впечатляют. Италия, Англия, Франция, Нидерланды. Бельгия и Португалия провели два совершенно разных тура. Но для побед над ними прежде всего нужно, чтобы андердоги пребывали в отличном состоянии. Иначе бледные гранды просто дожмут бледных андердогов на классе. Как они и делают.

Дания в полуфинале Евро-2020, Уэльс в полуфинале Евро-2016, Турция в полуфинале Евро-2008, победа Греции на Евро-2004 и Чехия в полуфинале на том же турнире - похоже, о таких достижениях на Евро-2024 андердогам остаётся лишь мечтать.

Обратила на себя внимание разве что Австрия. Команда Ральфа Рангника выглядит очень интересно. Стоит посмотреть её матч против Нидерландов в третьем туре.

Когда разгромное поражение на пользу

Восемь из девяти последних сборных, потерпевших разгромное поражение в первом туре Евро, во втором туре не проиграли вообще. В том числе все три на этом турнире. Шотландия после 1:5 от Германии пришла к 1:1 против Швейцарии, Хорватия после 0:3 от Испании - к 2:2 против Албании, Украина после 0:3 от Румынии - к 2:1 над Словакией. Явный прогресс.

Можно отметить, что первые двое во вторых турах играли против гораздо более слабых соперников, чем в первых. Но в целом динамика ясна. Разгромное поражение в первом туре не угнетает, а наоборот - даёт волшебный пендель, добавляет мотивации, заставляет стыдиться и желать реабилитироваться за этот стыд. А психология в спорте очень важна.

Ещё и соперники начинают недооценивать, считать, что легко победят такую слабую разгромленную команду, и на этом также можно сыграть.

Разговор игроков сборной Украины в раздевалке при изгнании главного тренера вызвал насмешку у многих и даже мысли о потере тренером раздевалки. Но на самом деле такой ход оказался действенным. Друг другу игроки могут сказать то, что стыдятся при тренере, орать, материться, пообвинять друг друга в чём-то и в итоге прийти к общему знаменателю. Всё же на поле играют они, а не тренер.

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Центральная ось решает

Можно уверенно заявить, что лишь шесть сборных могли быть полностью довольны своим первым туром - Германия, Испания, Швейцария, Румыния, Словакия и Турция. Так что во втором туре мы ожидали немало существенных кадровых и тактических изменений. Они состоялись, и оказалось, что особо важны изменения в центре поля и в центре атаки. Вратари также отличились.

Португалия выпустила второго чистого опорника Пальинью вместо левого защитника Мендеша, игравшего в центре обороны, перешла с гибридной 3-4-3 на классическую 4-2-3-1 и уверенно победила. В первом туре она бесцельно владела мячом 74 процента времени и победила Чехию лишь на 92-ой минуте, на этот раз владела 57, часто выманивала Турцию вперёд и забила ей трижды.

Форвард "Селесау", правда, не забил. Но Криштиану Роналду ассистировал и стал лучшим ассистентом в истории Евро. А лучший бомбардир в истории этого турнира он уже давно.

Бельгия также преобразилась. В центре обороны вместо молодого Дебаста вышел сверхопытный Вертонген, в центре поля вместо второй чистой "шестёрки" Мангала - динамичная "восьмёрка" Тилеманс. И последний сразу же забил. Забил и Кевин Де Брейне, в первом матче против Словакии выглядевший одиноким без поддержки такого игрока как Тилеманс.

Шотландия добавила опорника Гилмора вместо вингера Кристи и реабилитировалась за 1:5. А в то же время её соперник Швейцария добавила атакующего полузащитника Шакири вместо чистого форварда Дуа, ещё и забившего в первом туре. Шердан также забил, но его команда играла гораздо хуже, чем против Венгрии и не победила.

Хорватия после трёх провальных таймов подряд в начале второго против Албании выпустила вместо старого классического опорника Брозовича молодого гораздо более нацеленного на атаку Сучича и забила дважды. Причём к автоголу соперника привел именно удар Сучича.

Нидерланды сняли опорника Феермана в пользу скоростного флангового игрока Фримпонга и не победили, даже не забив. Поляки сняли полузащитника в пользу чистого форварда, заменили двух опорников - и отыграли гораздо хуже, чем в первом туре и проиграли. Хотя их форвард забил. Австрийцы сменили ничего не сделавшего форварда Грегоритша, и новый - Арнаутович - забил и ассистировал.

Сборная Украины сменила опорника Степаненко на более молодого, более вертикального и атакующего Бражко и заиграла живее. Ещё и опорник, игравший рядом с ним - Николай Шапаренко - проснулся, забив и ассистировав. А победный гол принесла замена форварда. Довбика на Яремчука.

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Голы Микаутадзе, Шика, Йовича, Кейна, Хьюлманда, гол и ассист Гюндогана, гол Гьясулы также лишний раз подчеркнули важность опорников и центрфорвардов в этом туре. Причем Яремчук, Йович и Гьясула вышли на замену. Форвард Будимир вышел на замену и отдал ассист.

Также второй тур был туром вратарей. Мамардашвили, Доннарумма, впервые вышедший на поле на турнире Трубин отыграли блестяще. Пикфорд также немало выручил. Нойер, Кастельс и вратарь сборной Чехии Станек работали немного, но вытащили сложные и важные мячи.

Нужно менять

Многие сборные решили ничего не менять во втором туре. И те, кто так поступил, обычно добывали худшие результаты, чем в первом, или, по крайней мере, не лучшие. Венгрия даже не забила, Турция, Румыния и Словакия после побед проиграли.

Франция вроде бы явно изменила. Травмированного атакера Мбаппе на опорника Тшуамени. Но здесь больше акцента на нежелание Дидье Дешама выпускать чистого форварда (читай - Оливье Жиру). Результат - первый 0:0 на турнире и ни одного гола "Ле Бле" на турнире собственными силами. В то время, как 23 другие команды уже забивали собственными. В копилке французов лишь автогол австрийцев.

Англия ничего не изменила. Оставила левого защитника Трента Александера-Арнольда в центре поля. И отыграла даже хуже, чем в невзрачном первом туре. Дания возила её. Италия ничего не изменила, хотя много говорили о возможных изменениях в центре поля. И отыграла гораздо хуже, чем в первом туре. Испания возила её и свела к антирекорду по ударам по воротам - четырём.

Германии и Испании и не нужно было ничего менять. Они и не меняли, вновь победили и вновь отыграли впечатляюще. Но всё же следует отметить, что во втором туре забили гораздо меньше, чем в первом. Три гола после восьми. Хватит ли им воздуха играть весь турнир с одним стартовым составом?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

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Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.