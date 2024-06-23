Возвращение к норме. Главные тенденции второго тура группового турнира Евро-2024

Германия - Венгрия 2:0

Шотландия - Швейцария 1:1

Дания - Англия 1:1

Словения - Сербия 1:1

Хорватия - Албания 2:2

Испания - Италия 1:0

Польша - Австрия 1:3

Нидерланды - Франция 0:0

Словакия - Украина 1:2

Бельгия - Румыния 2:0

Грузия - Чехия 1:1

Турция - Португалия 0:3

Первый тур группового турнира Евро-2024 был интересным, странным, необычным. Второй же вернул нас к нормальности. По числу забитых мячей, их типу, по степени неожиданности результатов.

Вернулись в колею

34 гола в 12-ти матчах первого тура, то есть 2.83 в среднем за матч - феноменальный показатель. Однако во втором туре были забиты лишь 27, то есть среднее число за матч упало до слабых 2.25. Общее среднее за турнир на данный момент - 2.54. Меньше, чем на полном предыдущем Евро, хотя всё ещё больше, чем на четырёх перед ним.

Также в первом туре аномально много забивали из-за пределов штрафной площадки - 11 голов. Во втором таких голов лишь три. Это уже позволило побить рекорд всех времен в целом в групповых турнирах (12), но и здесь очевидно возвращение к обычным показателям.

В первом туре также было мало ничьих - одна. Во втором их целых шесть. Конкретно в динамике между турами нет ничего странного, ведь традиционно во втором больше ничьих, чем в первом. Но обычно не с таким большим разрывом. Команды стали уж слишком осторожничать.

В чем второй тур не пожелал успокаиваться, так это в автоголах. Три таких довели общее число до шести. Причём гол Акайдина из сборной Турции был совсем уж диким.

Рекорд групповых турниров - восемь на предыдущем Евро, то есть динамика выше него. Также на последнем Мундиале было много автоголов.

В чем причины? Высокие скорости, игра в атаке большими силами, запутывающая защитников. Да и слабая техническая подготовка самих защитников, которых в современном футболе больше учат разыгрывать мяч, чем обороняться, чем правильно подкатываться, правильно выбивать.

Что касается авторов голов в правильные ворота, точнее, их разделения по возрасту, заметно изменение. В первом туре ветераны, игроки, которым 30 лет и больше, сильно уступали 25-29-летним (9:15), но ныне отстали лишь на два гола - 9:11. А вот молодёжь, о приходе которой объявляли после первого тура, отстала от всех на самом деле тогда (7), а во втором туре забила лишь четырежды.

Нет сюрпризов

При всей плотности борьбы и при всех комплиментах в адрес середняков и аутсайдеров сюрпризов на этом Евро почти нет. В первом туре такими были лишь поражение Бельгии и разгромное поражение Украины, во втором даже эта группа выравнялась. Сюрпризами во втором туре можно считать лишь ничьи Англии против Дании и Хорватии против Албании, но при игре англичан и хорватов и такое не удивляет.

Причины таких успехов грандов я уже описывал в первом туре. Рекордно позднее начало турнира и довольно раннее окончание Топ-лиг, а также раннее окончание борьбы в них. То есть больше времени для отдыха. А также продуманная работа Топ-сборных, пытающихся построить клубную атмосферу и сплотить команду. При такой преимущество неграндов над ними в сплочённости исчезает.

Разумеется, сами андердоги не дают повода рассчитывать на них. Почти все они провели кардинально разные два тура, как минимум один из них - отрицательный. Золотое поколение Хорватии и вправду близко к концу, Швейцария после мощного первого тура исчезла, Дания даже при двух форвардах на поле вынуждена забивать ударом с 35-ти метров, Чехия не пробила Грузию.

Турция провалилась после первого успеха, Румыния и Словакия также не подтвердили свои успехи первого тура.

Да, можно и нужно сказать, что и многие гранды никак не впечатляют. Италия, Англия, Франция, Нидерланды. Бельгия и Португалия провели два совершенно разных тура. Но для побед над ними прежде всего нужно, чтобы андердоги пребывали в отличном состоянии. Иначе бледные гранды просто дожмут бледных андердогов на классе. Как они и делают.

Дания в полуфинале Евро-2020, Уэльс в полуфинале Евро-2016, Турция в полуфинале Евро-2008, победа Греции на Евро-2004 и Чехия в полуфинале на том же турнире - похоже, о таких достижениях на Евро-2024 андердогам остаётся лишь мечтать.

Обратила на себя внимание разве что Австрия. Команда Ральфа Рангника выглядит очень интересно. Стоит посмотреть её матч против Нидерландов в третьем туре.

Когда разгромное поражение на пользу

Восемь из девяти последних сборных, потерпевших разгромное поражение в первом туре Евро, во втором туре не проиграли вообще. В том числе все три на этом турнире. Шотландия после 1:5 от Германии пришла к 1:1 против Швейцарии, Хорватия после 0:3 от Испании - к 2:2 против Албании, Украина после 0:3 от Румынии - к 2:1 над Словакией. Явный прогресс.

Можно отметить, что первые двое во вторых турах играли против гораздо более слабых соперников, чем в первых. Но в целом динамика ясна. Разгромное поражение в первом туре не угнетает, а наоборот - даёт волшебный пендель, добавляет мотивации, заставляет стыдиться и желать реабилитироваться за этот стыд. А психология в спорте очень важна.

Ещё и соперники начинают недооценивать, считать, что легко победят такую слабую разгромленную команду, и на этом также можно сыграть.

Разговор игроков сборной Украины в раздевалке при изгнании главного тренера вызвал насмешку у многих и даже мысли о потере тренером раздевалки. Но на самом деле такой ход оказался действенным. Друг другу игроки могут сказать то, что стыдятся при тренере, орать, материться, пообвинять друг друга в чём-то и в итоге прийти к общему знаменателю. Всё же на поле играют они, а не тренер.





Центральная ось решает

Можно уверенно заявить, что лишь шесть сборных могли быть полностью довольны своим первым туром - Германия, Испания, Швейцария, Румыния, Словакия и Турция. Так что во втором туре мы ожидали немало существенных кадровых и тактических изменений. Они состоялись, и оказалось, что особо важны изменения в центре поля и в центре атаки. Вратари также отличились.

Португалия выпустила второго чистого опорника Пальинью вместо левого защитника Мендеша, игравшего в центре обороны, перешла с гибридной 3-4-3 на классическую 4-2-3-1 и уверенно победила. В первом туре она бесцельно владела мячом 74 процента времени и победила Чехию лишь на 92-ой минуте, на этот раз владела 57, часто выманивала Турцию вперёд и забила ей трижды.

Форвард "Селесау", правда, не забил. Но Криштиану Роналду ассистировал и стал лучшим ассистентом в истории Евро. А лучший бомбардир в истории этого турнира он уже давно.

Бельгия также преобразилась. В центре обороны вместо молодого Дебаста вышел сверхопытный Вертонген, в центре поля вместо второй чистой "шестёрки" Мангала - динамичная "восьмёрка" Тилеманс. И последний сразу же забил. Забил и Кевин Де Брейне, в первом матче против Словакии выглядевший одиноким без поддержки такого игрока как Тилеманс.

Шотландия добавила опорника Гилмора вместо вингера Кристи и реабилитировалась за 1:5. А в то же время её соперник Швейцария добавила атакующего полузащитника Шакири вместо чистого форварда Дуа, ещё и забившего в первом туре. Шердан также забил, но его команда играла гораздо хуже, чем против Венгрии и не победила.

Хорватия после трёх провальных таймов подряд в начале второго против Албании выпустила вместо старого классического опорника Брозовича молодого гораздо более нацеленного на атаку Сучича и забила дважды. Причём к автоголу соперника привел именно удар Сучича.

Нидерланды сняли опорника Феермана в пользу скоростного флангового игрока Фримпонга и не победили, даже не забив. Поляки сняли полузащитника в пользу чистого форварда, заменили двух опорников - и отыграли гораздо хуже, чем в первом туре и проиграли. Хотя их форвард забил. Австрийцы сменили ничего не сделавшего форварда Грегоритша, и новый - Арнаутович - забил и ассистировал.

Сборная Украины сменила опорника Степаненко на более молодого, более вертикального и атакующего Бражко и заиграла живее. Ещё и опорник, игравший рядом с ним - Николай Шапаренко - проснулся, забив и ассистировав. А победный гол принесла замена форварда. Довбика на Яремчука.

Голы Микаутадзе, Шика, Йовича, Кейна, Хьюлманда, гол и ассист Гюндогана, гол Гьясулы также лишний раз подчеркнули важность опорников и центрфорвардов в этом туре. Причем Яремчук, Йович и Гьясула вышли на замену. Форвард Будимир вышел на замену и отдал ассист.

Также второй тур был туром вратарей. Мамардашвили, Доннарумма, впервые вышедший на поле на турнире Трубин отыграли блестяще. Пикфорд также немало выручил. Нойер, Кастельс и вратарь сборной Чехии Станек работали немного, но вытащили сложные и важные мячи.

Нужно менять

Многие сборные решили ничего не менять во втором туре. И те, кто так поступил, обычно добывали худшие результаты, чем в первом, или, по крайней мере, не лучшие. Венгрия даже не забила, Турция, Румыния и Словакия после побед проиграли.

Франция вроде бы явно изменила. Травмированного атакера Мбаппе на опорника Тшуамени. Но здесь больше акцента на нежелание Дидье Дешама выпускать чистого форварда (читай - Оливье Жиру). Результат - первый 0:0 на турнире и ни одного гола "Ле Бле" на турнире собственными силами. В то время, как 23 другие команды уже забивали собственными. В копилке французов лишь автогол австрийцев.

Англия ничего не изменила. Оставила левого защитника Трента Александера-Арнольда в центре поля. И отыграла даже хуже, чем в невзрачном первом туре. Дания возила её. Италия ничего не изменила, хотя много говорили о возможных изменениях в центре поля. И отыграла гораздо хуже, чем в первом туре. Испания возила её и свела к антирекорду по ударам по воротам - четырём.

Германии и Испании и не нужно было ничего менять. Они и не меняли, вновь победили и вновь отыграли впечатляюще. Но всё же следует отметить, что во втором туре забили гораздо меньше, чем в первом. Три гола после восьми. Хватит ли им воздуха играть весь турнир с одним стартовым составом?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine