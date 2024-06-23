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Кевин де Брюйне: Мы допустили некоторые ошибки, но создавали моменты
Прокомментировал победу над Румынией
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник клуба "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал победу Бельгии в матче против Румынии, 2:0.
"Не думаю, что мы играли плохо сами по себе. Конечно, мы допустили некоторые ошибки, но создавали моменты, после первой игры я не волновался.
Мы хорошо играли сегодня, и я думаю, что мы заслужили победу. Поэтому я счастлив", – сказал де Брюйне.
Напомним, после матчу Кевин де Брюйне получил награду лучшего игрока матчу.
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