Кевин де Брюйне: Мы допустили некоторые ошибки, но создавали моменты

Полузащитник клуба "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал победу Бельгии в матче против Румынии, 2:0.

"Не думаю, что мы играли плохо сами по себе. Конечно, мы допустили некоторые ошибки, но создавали моменты, после первой игры я не волновался.

Мы хорошо играли сегодня, и я думаю, что мы заслужили победу. Поэтому я счастлив", – сказал де Брюйне.