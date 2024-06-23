Шотландия - Венгрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

В скором времени в Штутгарте свой финал сыграют Украина и Бельгия. Сегодня же решающий матч на местном стадионе ждут Шотландия и Венгрия. Обеим командам обязательно нужна победа, чтобы пройти в следующий этап. А "тартановые" могут посягнуть даже на второе место.

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Евро-2024, группа А, третий тур

23 июня 2024. Штут гарт, "MHP Арена"

Шотландия 22:00 Венгрия

Трансляция – MEGOGO Футбол 2