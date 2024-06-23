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Украинский арбитр будет четвертым судьей на матч Албания – Испания
Очередное назначение для Балакина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский арбитр Николай Балакин войдет в судейскую бригаду на матч Евро-2024 между Албанией и Испанией. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Он будет работать четвёртым арбитром на поединке третьего тура группового этапа между Албанией и Испанией.
Главным арбитром встречи станет швед Гленн Нюберг, а его помощниками на линиях будут земляки Махмуд Бейджи и Андреас Содерквист. Эта тройка обслуживала матч Румынии и Украины в первом туре в Мюнхене.
Албания и Испания сыграют 24 июня в 22:00 по Киеву. Матч состоится в Дюссельдорфе.
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