Украинский арбитр будет четвертым судьей на матч Албания – Испания

Украинский арбитр Николай Балакин войдет в судейскую бригаду на матч Евро-2024 между Албанией и Испанией. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Он будет работать четвёртым арбитром на поединке третьего тура группового этапа между Албанией и Испанией.

Главным арбитром встречи станет швед Гленн Нюберг, а его помощниками на линиях будут земляки Махмуд Бейджи и Андреас Содерквист. Эта тройка обслуживала матч Румынии и Украины в первом туре в Мюнхене.

Албания и Испания сыграют 24 июня в 22:00 по Киеву. Матч состоится в Дюссельдорфе.