Джеймс МакФадден – о Мудрике: Он должен научиться играть умнее

Бывший нападающий сборной Шотландии Джеймс МакФадден прокомментировал игру Михаила Мудрика на Евро-2024.

"Это не его вина, что он стоит много денег, на него возлагают большие надежды. Единственный способ ему стать лучше это принимать лучшие решения, он должен научиться играть умнее, научиться принимать лучшие решения, должен развиваться и тогда это придаст ему уверенности в будущем", – сказал МакФадден.