ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джеймс МакФадден – о Мудрике: Он должен научиться играть умнее
Еще рано делать ставку на Мудрика
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший нападающий сборной Шотландии Джеймс МакФадден прокомментировал игру Михаила Мудрика на Евро-2024.
"Это не его вина, что он стоит много денег, на него возлагают большие надежды. Единственный способ ему стать лучше это принимать лучшие решения, он должен научиться играть умнее, научиться принимать лучшие решения, должен развиваться и тогда это придаст ему уверенности в будущем", – сказал МакФадден.
Напомним, сейчас сборная Украины занимает четвертое место в группе E, имея три очка. 26 июня состоится матч 3-го тура против сборной Бельгии.
Популярное сейчас
- Трубин удержал в игре на старте, а дальше сумели дожать. Обзор матча Словакия – Украина
- Личный финал. Шотландия – Венгрия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 23.06.2024
- Украина – последняя, Румыния – до сих пор в лидерах. Турнирная таблица группы E на Евро-2024
- Бельгия - Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО