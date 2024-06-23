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Франция провела товарищеский матч против молодежки Падерборна. Мбаппе провел на поле час
Выполнил четыре результативных действия
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил провести товарищеский матч своей команды против молодежной команды немецкого "Падерборна". Об этом сообщает L'Equipe.
Этот поединок находился в закрытом формате. Он прошел в субботу, 22 июня. О счете не сообщается.
Нападающий "галльских петухов" Килиан Мбаппе сыграл впервые после травмы. Он получил два временных промежутка по 30 минут. На его счету два гола и два ассиста.
Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура Евро-2024 против Австрии. Поединок второго раунда с Нидерландами он провел на скамье запасных.
На данный момент неизвестно, сыграет ли Килиан в финальном поединке группового этапа против Польши 25 июня.
Франция имеет в активе четыре очка и идет второй в группе D.
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