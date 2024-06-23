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Виктор Вацко – об игре сборной Украины: Они себя продают, а не работают на интересы команды
Раскритиковал состав
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист и комментатор Виктор Вацко поделился мнениями о том, какова основная проблема сборной Украины.
"С Румынией, глядя на некоторых игроков, мне приходило в голову именно такое мнение, что они себя "продают", а не работают на интересы команды. Но такой подход ни к чему не приведет.
Нет в сборной Украины футболистов такого уровня, способных самостоятельно тянуть команду к победе. В общем, современный футбол изменился, больше нет места культу личности. Главное – команда, это правда современного футбола.
Если в составе сборной Украины еще кто-то этого не понял, то у меня для него плохие новости", — сказал Вацко.
Напомним, сейчас сборная Украины занимает последнее место в группе E. 26 июня Украина встретится со сборной Бельгии.
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