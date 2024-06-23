Виктор Вацко – об игре сборной Украины: Они себя продают, а не работают на интересы команды

Журналист и комментатор Виктор Вацко поделился мнениями о том, какова основная проблема сборной Украины.

"С Румынией, глядя на некоторых игроков, мне приходило в голову именно такое мнение, что они себя "продают", а не работают на интересы команды. Но такой подход ни к чему не приведет.

Нет в сборной Украины футболистов такого уровня, способных самостоятельно тянуть команду к победе. В общем, современный футбол изменился, больше нет места культу личности. Главное – команда, это правда современного футбола.

Если в составе сборной Украины еще кто-то этого не понял, то у меня для него плохие новости", — сказал Вацко.