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Тедеско: Можно было забить 3, 4 или 5 голов. Здорово, что мы создаем такие моменты
Наставник Бельгии прокомментировал победу во втором туре
rbleipzig.com
"Красные дьяволы" на классе обыграли румын (2:0). Доменико Тедеско рассказал об упущенных шансах.
"Мы играли с той же структурой, что и против Словакии. Мы рады, что взяли эти три очка. Мы прессинговали высоко, старались отбирать мяч на половине поля соперника. Румыния любит контролировать игру. Играть против них непросто, но психологически мы были на высоте.
Конечно, мы упустили несколько шансов. Было бы здорово, если бы мы смогли закрыть игру раньше. Думаю, сегодня можно было забить три, четыре или пять голов. Здорово, что мы создаем такие моменты, но нам нужно набраться терпения".
"Я думаю, мы знали, как они будут играть со своей схемой 4-1-4-1. Мы знали, как они будут защищаться. Временами нам приходилось терпеть, но это футбол", – сообщил тренер.
26 июня Бельгия сыграет против Украины.
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