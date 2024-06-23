Тедеско: Можно было забить 3, 4 или 5 голов. Здорово, что мы создаем такие моменты

"Красные дьяволы" на классе обыграли румын (2:0). Доменико Тедеско рассказал об упущенных шансах.

"Мы играли с той же структурой, что и против Словакии. Мы рады, что взяли эти три очка. Мы прессинговали высоко, старались отбирать мяч на половине поля соперника. Румыния любит контролировать игру. Играть против них непросто, но психологически мы были на высоте.

Конечно, мы упустили несколько шансов. Было бы здорово, если бы мы смогли закрыть игру раньше. Думаю, сегодня можно было забить три, четыре или пять голов. Здорово, что мы создаем такие моменты, но нам нужно набраться терпения".