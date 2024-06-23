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Иорданеску: Мы могли сравнять счет. Бельгия – кандидаты на победу в турнире
Наставник Румынии высказался о поражении
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эдвард Иорданеску охарактеризовал причины проигрыша "красным дьяволам".
"Это очень качественная команда: у них есть скорость, взрывная сила, мощь. Они кандидаты на победу в турнире. Мы не сдавались, сражались очень упорно. Во втором тайме мы были лучше. С долей удачи мы могли бы заработать очко. У нас были шансы сравнять счет.
По уровню сложности это был самый высокий уровень. Мы хорошо начали турнир, теперь посмотрим, как мы справимся с трудностями. Нам нужны сплоченность и единство".
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"Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться. Все замены сегодня были атакующими, но этого было недостаточно. Нам нужно было постараться не пропустить слишком много, но эта команда была непобежденной довольно долго. Нам приходилось бороться за каждый мяч", – рассказал тренер.
В последнем туре "желтые" встретятся с командой Словакии.
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