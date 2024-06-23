Иорданеску: Мы могли сравнять счет. Бельгия – кандидаты на победу в турнире

Эдвард Иорданеску охарактеризовал причины проигрыша "красным дьяволам".

"Это очень качественная команда: у них есть скорость, взрывная сила, мощь. Они кандидаты на победу в турнире. Мы не сдавались, сражались очень упорно. Во втором тайме мы были лучше. С долей удачи мы могли бы заработать очко. У нас были шансы сравнять счет.

По уровню сложности это был самый высокий уровень. Мы хорошо начали турнир, теперь посмотрим, как мы справимся с трудностями. Нам нужны сплоченность и единство".