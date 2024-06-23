Нагельсманн о газоне во Франкфурте: Все равно, что ездить зимой на летней резине

В марте Бундестим принимал во Франкфурте Нидерланды в спарринге (2:1). Игроки часто теряли равновесие, аналогичные ситуации наблюдали во время матча Дания – Англия.

"Не хочу никого обидеть, но газон очень трудный и мягкий. С маленькими игроками не все так плохо, с тяжелыми – это все равно что ездить зимой на летней резине, не очень хорошо для предотвращения аварий. Я бы не хотел, чтобы кто-то выбыл на шесть месяцев", – сообщил наставник.

Сегодня Германия сыграет против Швейцарии во Франкфурте в последнем поединке группового раунда.