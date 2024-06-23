ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: Половина сердца бьется за Украину, и я надеюсь, что они смогут пройти дальше
Считает, что Судаков, Мудрик и Цыганков могут создать проблемы Бельгии
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал игру сборной Украины на Евро-2024.
"Говорить о футболе сейчас сложно, потому что я давно живу в Украине и знаю, как сильно люди страдают от того, что происходит. Каждый день здесь воют сирены, слышатся взрывы, мы постоянно живем в стрессе, и это ненормальная жизнь. Футболисты сборной Украины играют для всех украинцев, даже если это нелегко. Мое сердце, половина сердца, бьется за Украину, и я надеюсь, что они смогут пройти дальше Судаков – вместе с Мудриком и Цыганковым они могут создать проблемы Бельгии", — сказал Срна.
Напомним, 26 июня сборная Украины встретится с Бельгией.
Популярное сейчас
- Трубин удержал в игре на старте, а дальше сумели дожать. Обзор матча Словакия – Украина
- Гол Яремчука в ворота Словакии претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2024
- Личный финал. Шотландия – Венгрия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 23.06.2024
- Сборная Сербии угрожает сняться с Евро-2024. Известна причина
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Комментарии 1