Срна: Половина сердца бьется за Украину, и я надеюсь, что они смогут пройти дальше

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал игру сборной Украины на Евро-2024.

"Говорить о футболе сейчас сложно, потому что я давно живу в Украине и знаю, как сильно люди страдают от того, что происходит. Каждый день здесь воют сирены, слышатся взрывы, мы постоянно живем в стрессе, и это ненормальная жизнь. Футболисты сборной Украины играют для всех украинцев, даже если это нелегко. Мое сердце, половина сердца, бьется за Украину, и я надеюсь, что они смогут пройти дальше Судаков – вместе с Мудриком и Цыганковым они могут создать проблемы Бельгии", — сказал Срна.