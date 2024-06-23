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Защитник Румынии: В матче со Словакией мы продемонстрируем, что заслуживаем выхода из группового этапа
О предстоящем поединке
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Защитник сборной Румынии Совет Дрегушин рассказал о том, почему они проиграли сборной Бельгии, 0:2, а также прокомментировал возможный выход в плей-офф турнира.
"Это был сложный матч для нас. Нам противостояла топ-команда, топ-игроки. У нас были шансы, мы провели хороший второй тайм, но я не знаю, чего нам не хватило. Думаю, наша защита должна была действовать более решительно, но в матче со Словакией мы продемонстрируем, что заслуживаем выхода из группового этапа. Я очень верю в наши шансы, мы сосредоточимся на нашей цели", – заявил Дрегушин.
Напомним, матч Словакия – Румыния состоится 26 июня в 19:00.
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