Защитник Румынии: В матче со Словакией мы продемонстрируем, что заслуживаем выхода из группового этапа

Защитник сборной Румынии Совет Дрегушин рассказал о том, почему они проиграли сборной Бельгии, 0:2, а также прокомментировал возможный выход в плей-офф турнира.

"Это был сложный матч для нас. Нам противостояла топ-команда, топ-игроки. У нас были шансы, мы провели хороший второй тайм, но я не знаю, чего нам не хватило. Думаю, наша защита должна была действовать более решительно, но в матче со Словакией мы продемонстрируем, что заслуживаем выхода из группового этапа. Я очень верю в наши шансы, мы сосредоточимся на нашей цели", – заявил Дрегушин.