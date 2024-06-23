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Руни: Наблюдая за игрой Англии на этом турнире, я вижу Манчестер Сити
Сравнил сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни поделился мыслями по поводу игры сборной Англии на этом чемпионате Европы.
"Наблюдая за игрой Англии на этом турнире, я вижу "Манчестер Сити", только "Манчестер Сити" без синхронизации, стратегии и без ширины.
Еще до начала Евро-2024 я говорил, что сборной Англии не хватает опыта, говорил что играть с Трентом Александером-Арнолдом в полузащите будет ошибкой, говорил, что Джуд Беллингем и Фил Фоден должны играть перед Декланом Райсом в качестве восьмерки и десятки.
Состав сборной Англии самый лучший, но то же время провальный со стороны баланса", — сказал Руни.
Напомним, в матче 2-го тура сборная Англии сыграла вничью со сборной Дании, 1:1.
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