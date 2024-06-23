Руни: Наблюдая за игрой Англии на этом турнире, я вижу Манчестер Сити

Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни поделился мыслями по поводу игры сборной Англии на этом чемпионате Европы.

"Наблюдая за игрой Англии на этом турнире, я вижу "Манчестер Сити", только "Манчестер Сити" без синхронизации, стратегии и без ширины.

Еще до начала Евро-2024 я говорил, что сборной Англии не хватает опыта, говорил что играть с Трентом Александером-Арнолдом в полузащите будет ошибкой, говорил, что Джуд Беллингем и Фил Фоден должны играть перед Декланом Райсом в качестве восьмерки и десятки.

Состав сборной Англии самый лучший, но то же время провальный со стороны баланса", — сказал Руни.