Акценты на Евро. Самые из лучших: тур второй

Если брать цифры, то второй тур уступит первому. И голов поменьше, я бы даже сказал: ниже среднего. И каждый второй матч завершился вничью. Да и принято считать, что срединный тур является во многом определяющим судьбы команд - отсюда следует некая осторожность. Но, по впечатлениям, он был не хуже старта.

Самый зрелищный матч. Пожалуй, ими стали сразу две игры: Испания - Италия и Бельгия - Румыния. В обеих прослеживалось очевидное преимущество одной из команд. За ними идут сразу четыре поединка. И вообще зрительский зачет по смотрибельности получили три четверти из дюжины футбольных спектаклей.

Самый скучный матч. Это парадокс, но тут я однозначно назову встречу Турции с Португалией. Да, в ней было забито три мяча, но кроме них был лишь один стоящий голевой момент у побежденных. Причем, остроты не возникало практически до середины первого тайма, а на исходе часа игры она пропала напрочь.

Самый интригующий матч. Им тур начинался. Хорватия и Албания выясняли отношения вплоть до 8-й компенсированной минуты, когда сэйв Стракоши спас албанцев от поражения. На 5-й “лишней” добыл очко для Сербии в матче со Словенией Илич, а промах Лобжанидзе не позволил Грузии взять верх над Чехией.

Самый предсказуемый матч. Первый же гол Силвы на 21-й минуте предрек легкую победу португальцев. Счет удвоился уже через восемь минут, и каких-то ощутимых проблем в поединке с турками они не испытывали.

Самый логичный счет. 1:1 у Шотландии со Швейцарией и Дании с Англией. И фора в два гола точно отразила превосходство Бельгии над Румынией.

Самый нелогичный результат. Нулевая ничья Нидерландов с Францией. Единственный пока матч Евро без забитых мячей, в котором французы точно “наиграли” на добрую их парочку. Явно заслуживали победы над грузинами чехи. И, справедливости ради, ничья смотрелась бы закономерной для Словакии и Украины.

Лучшая реализация. Без вариантов - Португалия: три гола из трех возможных. Правда, один из них подарил соперник.

Худшая реализация. Этот камень будет в огород Франции, не использовавшей ни один из своих семи голевых шансов.

Самые везучие. Швейцарцев от поражения уберегла стойка ворот, в которую пробил Хенли на 67-й минуте. Кстати, это был последний голевой момент в игре. Аналогичный случай был с датчанами, которым штанга так подсобила на одиннадцать минут раньше, после удара Фоудена.

Самая зрелищная команда. Вне всяких сомнений, Испания с ее дюжиной моментов у ворот соперника. В тройку лучших включу также Бельгию и Германию.

Самая скучная команда. Я бы даже сказал, тоскливая, вызывающая жалость своей убогостью. Италия не сподобилась хотя бы на одну возможность для взятия ворот. Турция же сумела так взбодрить своих болельщиков лишь однажды.

Парадокс тура. Итак, одни возят других по газону вдоль и поперек весь матч, но побеждают в итоге лишь за счет автогола - больше голов во встрече испанцев с итальянцами не было.

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Рекорды. Впечатлило достижение швейцарца Шакири, ставшего единственным, кто забивал как на трех последних Евро, так и на трех Мундиалях. И кто бы мог подумать, что оно покорится именно ему? А игра турок с португальцами трижды прерывалась из-за выбегавших на поле неадекватов - такого на Евро еще не видел.

Сенсация. Ничья Дании с Англией, как ни крути. Англичане продолжают разочаровывать своей игрой, а датчане традиционно не робеют ни перед кем.

Камбэк. Лишь одна команда сумела одержать волевую победу. Приятно, что ею стала Украина. Мы пропустили на 17-й минуте, сравняли счет через 37 минут, и вышли вперед еще через 26. И, таким образом, в этот раз отличились со знаком “плюс”.

Курьез. Автогол турка Акайдина, не глядя катнувшего мяч мимо выходившего навстречу кипера - аккурат за линию ворот. Буквально на ровном месте.

Самая яркая личность. Испанец Вильямс - шесть участий в ключевых эпизодах матча. В данном случае, эти цифры совпадают с чисто визуальными впечатлениями: хорош был, чертяка! После него больше всех запомнились бельгийцы Лукаку и де Брюйне, испанец Мората. Еще, пожалуй, немец Мусиала.

Самый яркий вратарь. Итальянец Доннарума, семь раз спасавший свою команду от гола. На сэйв меньше у грузина Мамардашвили.

Лучшая замена. Хорват Будимир, соорудивший гол плюс пас за три минуты, перевернув игру с Албанией. И быть бы ему в героях, но его команда таки-упустила победу перед самым финальным свистком.

Герой тура. Украинец Шапаренко. И здесь нет ни капли ложного патриотизма автора. Николай участвовал в обоих голах своей команды, так же как немец Гюндоган, но их значимость несравнима. К слову, обнаружил свой пробел в хит-параде первого тура: его героем стал голландец Аке, оба раза ассистировавший в том камбэке с Польшей.

Лучший гол тура. Это было не сложно - выстрел датчанина Юльманна просто просится в данную рубрику. А конкурировать с ним мог бы, наверное, только мяч, забитый неувядающим Шакири.

В целом Евро продолжает радовать. Косвенное подтверждение тому - отсутствие твердых кандидатов в номинации “худшее судейство”, “разочарование” и “антигерой”.

О моих предпочтениях в плей-офф, наверное, поговорим после третьего тура. Что до перспектив Украины, то они отнюдь не радужны. Теперь нужно обязательно побеждать Бельгию, ибо в параллельной дуэли Румынии со Словакией ничья прямо просится на итоговое табло. И пока не очень похоже, чтобы нужный результат был нам под силу.